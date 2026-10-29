Fiorentina-Atalanta 0-1, i viola sbagliano e pagano: De Ketelaere la sblocca

Fiorentina-Atalanta 0-1, i viola sbagliano e pagano: De Ketelaere la sbloccaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Doccia fredda per la Fiorentina. Al 40', nonostante un primo tempo positivo della squadra di Vanoli, è la Dea a passare avanti: Fagioli perde la palla a metà campo, De Ketelaere avvia l'azione mandando in profondità Zalewski: l'ex Roma torna a rimorchio dal belga che batte De Gea in diagonale.