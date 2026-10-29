Live Fiorentina-Atalanta 2-2, segui la diretta testuale del match!

84' - Cambio nell'Atalanta: dentro Sulemana, fuori Zalewski.

83' - Bella giocata di Mastantuono in ripartenza che costringe Obric al fallo fa giallo.

81' - Joao Mario ci prova dalla distanza, Carnesecchi para.

79' - Ancora Mastantuono, stavolta calcia con il destro ma Rowe devia in corner.

77' - Mastantuono ruba palla alta ed entra in area con il tunnel ma viene anticipato.

75' - Giallo per Gnonto per un fallo su De Ketelaere.

74' - Zalewski lasciato tutto solo in area calcia all'angolino, De Gea neanche si butta. DI nuovo parità al Franchi.

74' - GOL DELL'ATALANTA. SEGNA ZALEWSKI.

72' - Tocco di mano in area di Bernasconi ma per l'arbitro non è da calcio di rigore.

69' - Cambio nella Fiorentina: dentro Gnonto per Njie.

67' - De Ketelaere chiede un rigore per un contatto con Ndour, per l'arbitro non c'è nulla.

64' - Krstovic vicino al gol! Liscio di Dragusin che lancia l'attaccante, che in area calcia a giro rasoterra ma spedisce fuori.

61' - Joao Mario calcia dalla distanza con il destro a giro, Obric devia nettamente e Carnesecchi con il piede riesce solo a toccare il pallone che finisce in porta. Fiorentina in vantaggio!

61' - GOOOOOOOLLL!!! GOOOOOLLLL!! SEGNA JOAO MARIO CON DEVIAZIONE!

60' - Jimenez calcia dal limite con il mancino ma non trova la porta.

58' - Entra anche Rowe al posto di Elmas per l'Atalanta.

58' - Cambio nell'Atalanta: fuori Gaetano, dentro Pasalic.

56' - Viery chiude in maniera fondamentale su un pallone messo in mezzo da De Ketelaere.

53' - Palla al bacio di Jimenez sul secondo palo con Njie che colpisce perfettamente di testa e buca Carnesecchi. Tutto in parità al Franchi!

53' - GOOOOOOLLLL!! GOOOOLLLL!! NJIE DI TESTA!!

52' - Oulai perde un brutto pallone ma Viery copre su Krstovic, dall'altra parte Njie di testa manda alto.

51' - Giallo per Pellegrino che tocca un pallone di mano nel tentativo di saltare di testa.

49' - Elmas a un passo dal gol ma si era portato avanti il pallone con il braccio. Fallo di mano.

48' - Mastantuono fuori di un soffio! Punizione quasi perfetta dell'argentino che manca la porta di un centimetro.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nella Fiorentina: dentro Oulai al posto di Fagioli. E anche l'arbitro è rimasto negli spogliatoio per un problema fisico, al suo posto arbitrerà il quarto uomo Marinelli.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per l'Atalanta.

45' - Assegnati 2 minuti di recupero.

44' - Pellegrino ci prova di testa ma manda alto.

43' - De Gea salva la Fiorentina! Parata strepitosa su un colpo di testa a botta sicuro di Krstovic, perso malamente da Dragusin.

41' - La difesa della Fiorentina è ferma, il belga mette in rete un passaggio all'indietro di Zalewski e sblocca la gara. Ma i viola avevano sbagliato in uscita.

41' - GOL DELL'ATALANTA. Segna De Ketelaere.

38' - Mastantuono! Si incunea nell'area avversaria e calcia a botta sicura ma spara alto non di molto.

37' - Ritorna in campo Brescianini.

37' - Doppia occasione per Gaetano che però non trova la porta né da dentro l'area né da fuori, con Viery che si oppone.

35' - Brescianini costretto a uscire momentaneamente per una perdita di sangue dal naso. Fiorentina in 10.

33' - Ennesimo tiro del match, stavolta è Joao Mario a provarci dalla distanza, deviato.

30' - Giallo per Viery che sbraccia su una ripartenza dell'Atalanta.

29' - Carnesecchi riesce a parare con i piedi su una deviazione su tiro di Ndour dal limite.

26' - De Ketelaere fallisce un gol clamoroso allargando troppo il piattone, c'era comunque posizione di fuorigioco.

22' - Pellegrino liscia un cross ottimo di Jimenez a due passi da Carnesecchi.

19' - Si salva la Fiorentina! Elmas calcia a botta sicura in area, la difesa viola riesce ad opporsi in qualche modo.

15' - Ci prova anche Fagioli di prima sul pallone che esce dopo un cross da corner, altro tiro nei cantieri della Fiesole.

14' - Mastantuono! Carnesecchi si oppone sul tiro col destro da posizione defilata.

12' - Giallo per Elmas costretto a stendere Joao Mario bravo a ripartire veloce.

10' - Fiorentina che ha iniziato decisamente meglio rispetto all'Atalanta.

8' - Jimenez ci prova da fuori area ma spara in curva.

6' - Pellegrino! Palla rubata alta e tiro con il mancino che esce di pochissimo a lato.

5' - Cambio nell'Atalanta: dentro Scalvini al posto di Kristensen.

4' - Njie sbaglia un passaggio in area e l'Atalanta allontana.

3' - Problema fisico per Kristensen nell'Atalanta, per ora è fuori dal campo.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'Atalanta.

Tutto pronto per Fiorentina-Atalanta, gara che chiuderà la nona giornata di Serie A. Due squadre in un momento complicato, i viola al penultimo posto in classifica, i bergamaschi invece a 10 punti e lontani dalla zona Europa. Anche per questo i punti stasera pesano doppio sia per Vanoli che per Sarri: in caso di vittoria una delle due squadre farebbe un bel salto in avanti. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Jimenez , Dragusin , Viery , Joao Mario ; Ndour , Fagioli , Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino , Njie. A disposizione: Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Beldenti, Lezzerini. Allenatore: Paolo Vanoli.

Atalana (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic.

A disposizione: Pasalic, Idele, Kamaldeen Sulemana, Scalvini, Plaia, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, Rowe.

Allenatore: Maurizio Sarri.