FirenzeViola Un'ottima Fiorentina per metà tempo, poi si scioglie sul finale: al 45' è 0-1

È una Fiorentina arrembante quella del primo quarto d'ora. La squadra di Vanoli approccia benissimo la gara con l'Atalanta, mostrandosi subito aggressiva e reattiva, come chi ha davvero bisogno di una vittoria. I viola schiacciano gli avversari per larghi tratti della prima frazione, con Pellegrino che fa la barba al palo dopo pochi minuti e con diverse conclusioni pericolose dalle parti di Carnesecchi.

L'intensità viola cala col passare dei minuti, la Fiorentina resta la squadra più vivace e creativa in campo ma scende di ritmo, concedendo qualche ripartenza ai nerazzurri, incapaci di far male a De Gea fino a quasi tutto il primo tempo. E alla fine, con la più classica delle beffe, sono proprio gli orobici a passare avanti: la Fiorentina sbaglia in costruzione e De Ketelaere avvia e finisce l'azione dello 0-1.

La doccia fredda a cui si è abituata ormai troppe volte la squadra di Vanoli, impetuosa per metà tempo e poi scioltasi nelle difficoltà alla lunga. La ripresa necessita di una reazione, come ha già fatto capire lo stadio.