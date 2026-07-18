FirenzeViola Femminile: l’amichevole col Manchester City che rievoca ricordi europei

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La notizia dell’amichevole settata tra la formazione femminile della Fiorentina e quella delle campionesse d’Inghilterra del Manchester City ha rievocato molti ricordi negli occhi di chi segue la squadra femminile da anni con passione e dedizione. Non sarà infatti la prima volta che le due compagini si affrontano. Sono passati tanti anni e il terreno di scontro era molto diverso. Fu infatti l’erba dello Stadio Franchi – purtroppo deserto a causa delle restrizioni Covid – ad ospitare il quarto di finale di Champions League Women tra le gigliate e la formazione delle citizens.

Era il lontano 2021, la Fiorentina era ancora allenata da Antonio Cincotta e aveva eliminato nel turno precedente lo Slavia Praga col famoso goal in pieno recupero di Daniela Sabatino che mandò in estasi la truppa gigliata. Ancora oggi quello è il massimo cammino raggiunto in Uefa Women’s Champions League da parte della squadra toscana. L’urna però non fu favorevole ma, sebbene il City di allora era meno temibile di altre formazioni, qualcuno ipotizzò anche che la Fiorentina potesse giocarsi le sue carte. A Manchester però le cose furono chiare dopo due minuti quando Hemp trafisse Schroffenegger mostrando sin dal primo momento la potenza straripante delle inglesi. Due giri di lancette dopo ci pensò Ellen White – all’epoca una delle attaccanti più forti al mondo, leader della nazionale britannica – a far subito scemare le speranze dei tifosi gigliati, collegati ovviamente in televisione non avendo potuto seguire la squadra in Inghilterra. Il terzo goal arrivò con Mewis sul finale di gara.

Il ritorno a Firenze non fu da meno, dopo un paio di iniziative viola non andate a buon fine di nuovo White (doppietta), Wire e Mewis (altra doppietta) posero fine al sogno di andare avanti delle ragazze di Cincotta. In quel periodo le gigliate lottavano per il campionato e avevano una quantità notevole di ragazze infortunate. Tuttavia lo strapotere del calcio femminile inglese si stava già palesando e oggi, a distanza di anni, il City è cambiato notevolmente. Non ha più in rosa Ellen White, Sam Mewis, Abby Dahlkemper e Rose Lavelle, ma ha continuato ad investire fino a raggiungere l’agognato obiettivo di vincere la Women Super League nella stagione appena conclusasi.

L’otto agosto prossimo al Viola Park assisteremo ad una sfida sicuramente affascinante, pur essendo un’amichevole estiva. Ma comunque un assaggio di calcio europeo tra Italia e Inghilterra, con le britanniche ovviamente super favorite. Sarà anche l’occasione di vedere dal vivo al centro sportivo viola delle grandi campionesse in azione. Molte di loro infatti avranno un posto sicuro nella selezione di Sarina Wiegman che tra poco meno di un anno guiderà la formazione inglese in Brasile verso la conquista del Campionato Mondiale che appunto si disputerà in Sudamerica la prossima estate