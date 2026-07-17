Gosens saluta con amarezza, ora la Fiorentina deve rifare la fascia sinistra

Gosens saluta con amarezza, ora la Fiorentina deve rifare la fascia sinistraFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Robin Gosens ha salutato la Fiorentina con un messaggio carico di amarezza dopo il trasferimento a titolo definitivo allo Schalke04, rivelando di non aspettarsi l'esclusione dalla rosa e di aver fatto sacrifici, anche economici, pur di restare a Firenze. Con la sua partenza, i viola si ritrovano scoperti sulla corsia mancina: Parisi è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio e non tornerà prima di novembre-dicembre, mentre il giovane Luis Balbo resta l'unica alternativa, anche se il suo futuro potrebbe essere lontano da Firenze con un prestito per trovare maggiore continuità. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.

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