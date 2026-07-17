Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia sedutaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Nuovo giorno di ritiro al Viola Park. Ricordiamo che il termine degli allenamenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli è previsto per la prossima settimana, quando la Fiorentina partirà per la tournée in Inghilterra. Per la giornata di oggi sono previste le due consuete sedute, una mattutina a porte chiuse e una pomeridiana intorno alle 17:30 aperta ai tifosi. Come di consueto FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola seguiranno minuto per minuto la preparazione della squadra con aggiornamenti e immagini.  