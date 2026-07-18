Rassegna stampa, ecco tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Come tutte le mattine, Firenzeviola.it vi permette di visionare in anteprima tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali. Ecco, dunque, come titolano stamani La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport:
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Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
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CalciomercatoOulai-Fiorentina: il Napoli all'ultimo ci ha provato ma il giocatore ha mantenuto la parola data
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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