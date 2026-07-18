Rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:30Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina super, Oulai affare fatto: anche l’ivoriano per Grosso. Il centrocampo è da paura"

Il Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, ecco Oulai: Arriva per 25 milioni più 4 di bonus"

Tuttosport: "Fiorentina, arriva Oulai! Per l’ivoriano 30 milioni al Trabzonspor. Ora Paratici su Pinamonti"

La Nazione: "Oulai, folle intrigo internazionale. Accordo raggiunto per l’ivoriano tra ’rapimenti’ e voli fantasma"

Il Corriere Fiorentino: "

La Repubblica: "