Rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina super, Oulai affare fatto: anche l’ivoriano per Grosso. Il centrocampo è da paura"
Il Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, ecco Oulai: Arriva per 25 milioni più 4 di bonus"
Tuttosport: "Fiorentina, arriva Oulai! Per l’ivoriano 30 milioni al Trabzonspor. Ora Paratici su Pinamonti"
La Nazione: "Oulai, folle intrigo internazionale. Accordo raggiunto per l’ivoriano tra ’rapimenti’ e voli fantasma"
Il Corriere Fiorentino: "
La Repubblica: "
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Notizie di FV
Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
CalciomercatoOulai-Fiorentina: il Napoli all'ultimo ci ha provato ma il giocatore ha mantenuto la parola data
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
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