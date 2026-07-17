La campagna abbonamenti della Fiorentina procede spedita: 9mila tessere rinnovate
La campagna abbonamenti della Fiorenitna procede spedita e finora sono stati 9mila gli abbonamenti venduti. Questa prima finestra è dedicata alla prelazione degli abbonati 2025/26 e resterà aperta fino alle ore 23:59 di domenica 19 luglio. In questo periodo è possibile confermare il proprio posto oppure sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili, mantenendo le condizioni agevolate.
Dal 20 al 24 luglio prenderà invece il via la seconda fase, durante la quale proseguirà la prelazione per gli abbonati della scorsa stagione e, allo stesso tempo, gli ex abbonati 2024/25 potranno sottoscrivere una nuova tessera.
La terza fase si svolgerà dal 25 al 27 luglio e sarà riservata al cambio posto per gli abbonati 2025/26, che potranno modificare il proprio settore o la propria collocazione all'interno dello stadio. Successivamente, dal 28 luglio, scatterà la vendita libera, aperta a tutti i tifosi fino a esaurimento dei posti disponibili.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati