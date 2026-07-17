Fortini, il Torino adesso accelera ma la Fiorentina (per ora) prende tempo

Fortini, il Torino adesso accelera ma la Fiorentina (per ora) prende tempoFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Il Torino è pronto a intensificare i contatti con la Fiorentina per Niccolò Fortini, anche se il club viola continua a chiedere circa 10 milioni di euro per il classe 2006, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Sull'esterno resta vigile anche il Napoli, ma i granata sono al momento in pole. Intanto Fabio Grosso vuole valutare ancora Fortini durante la tournée inglese, provandolo anche da terzino destro prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Questo uno dei pezzi più leggi oggi su Firenzeviola.it.

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