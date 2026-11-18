Calciomercato Da scommessa a certezza: Jimenez convince. Le condizioni del riscatto

Arrivato come scommessa affascinante, Jimenez si sta "prendendo" la Fiorentina. Serviranno 20 milioni per riscattarlo dal Bournemouth

Lo scorso luglio la Fiorentina ha sorpreso tutti, accogliendo in gran segreto Alex Jimenez. Lo spagnolo è arrivato al Viola Park all’insaputa della piazza e ha firmato un contratto di un anno più eventuali quattro nel momento in cui i dirigenti viola decidessero di riscattarlo. La cifra pattuita col Bournemouth non è banale, si tratta di 20 milioni di euro, ma le sue potenzialità sono sotto gli occhi di tutti. Tanto che gli inglesi, in caso di cessione definitiva, manterranno il 30% sulla futura rivendita dell'ex Milan. Si è trattato di una scommessa affascinante, per definizione rischiosa. Sono note le sue grane extracalcio e le spigolosità di una indole difficile.

Scommessa vinta? La situazione

Tutto sommato il rendimento di Jimenez sta dando ragione a Fabio Paratici e Roberto Goretti. Dopo un avvio di stagione opinabile, in cui il classe 2005 è inciampato in alcuni dei suoi eccessi caratteriali, il livello delle prestazioni è cresciuto. Lo dicono i numeri: 10 presenze in Serie A, di cui 9 da titolare, più 2 gol e 3 assist. Una presenza anche in Coppa Italia, con tanto di assist. Insomma, se il ragazzo sta bene sa essere decisivo. La Fiorentina lo sa, infatti ha la facoltà di acquistarne ulteriori percentuali sul cartellino: un +10% per 3 milioni di euro e un altro +10% per ulteriori 3 milioni, arrivando così a ridurre la percentuale di rivendita del club inglese al 10%.