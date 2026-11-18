FirenzeViola Beto ancora secco anche con la sua nazionale. Ma a Firenze serve un rilancio

Beto rientra a Firenze dopo due partite con la sua nazionale ma il ritorno al gol è rimandato

Due partite in nazionale giocate dal primo minuto gli avranno certamente fatto ritrovare un po' di ritmo partita. Beto ha giocato anche ieri (è stato sostituito dopo 73 minuti) con la Guinea Bissau che ha affrontato e battuto 2-0 il Madagascar nella quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il problema però è che l'ex udinese continua a rimanere a secco. In queste due apparizioni nessun gol per lui e per un attaccante rischia di diventare un piccolo grande peso.

Alternativa sì ma ora serve di più

E anche nella Fiorentina i numeri sono negativi: nelle nove presenze in campionato zero gol (un assist volendo considerare quello con il Venezia) e prestazioni praticamente mai convincenti, non a caso adesso il titolare è Mateo Pellegrino. Per ritrovare il suo ultimo gol bisogna andare indietro fino al dieci maggio scorso quando con la maglia dell'Everton firmò una rete nel 2-2 contro il Crystal Palace. Un solo gol invece con la casacca della sua nazionale, con cui ha collezionato quattordici presenze: in questo caso bisogna andare a ritroso fino a due anni fa, al 19 novembre 2024, quando realizzò il gol decisivo contro il Mozambico. Ecco, adesso che probabilmente avrà recuperato un po' di confidenza con il clima agonistico, la Fiorentina di sicuro si aspetta un giocatore più pronto rispetto alle prime esibizioni. Per adesso resta una alternativa a Pellegrino ma la speranza è che con una miglior condizione possa anche iniziare ad entrare realmente in concorrenza con l'argentino per un posto da titolare.