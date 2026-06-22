Gudmundsson si gode le vacanze, ma a breve dovrà scegliere: la Fiorentina attende

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Concerti, serate tra amici e le pile da ricaricare dopo una stagione avara di soddisfazioni. Albert Gudmundsson si gode il tempo delle vacanze in attesa di rispondere alla convocazione di inizio luglio per visite e ritiro con la Fiorentina, che nel frattempo non ha ancora deciso cosa fare del suo numero 10. Che l'islandese sia sul mercato è il segreto di Pulcinella ma, esattamente come per Moise Kean, molto dipenderà se e quando qualcuno busserà ufficialmente all'ufficio di Fabio Paratici. Su FirenzeViola.it abbiamo fatto il punto sulla situazione dell'islandese, tutt'altro che certo di rimanere a Firenze.

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