Beltran e il ritorno al River. Va convinto il giocatore per colpa di... Simeone
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Tra gli approfondimenti più letti oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al probabile passaggio (anzi, ritorno) di Lucas Beltran al River Plate. Le parti sono in trattativa per raggiungere un accordo di massima sulla base di 7-8 milioni di euro, che secondo quanto raccolto da FV è la valutazione globale dell’attaccante. Non c’è ancora l’intesa definitiva, restano alcuni dettagli da sistemare. Il giocatore sta riflettendo approfonditamente sul da farsi, ben sapendo di essere la seconda scelta del River che all’inizio aveva battezzato la pista Giovanni Simeone.
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