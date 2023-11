DI MARZIO, Viola? In attacco non arriverà nessuno

FirenzeViola.it

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è stato l'intervento del noto giornalista, Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, nel quale ha speso qualche parola sulla Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Penso che la Fiorentina e Vincenzo Italiano vogliano dare fiducia a Nzola e Beltran. Se Beltran sta vivendo un normale periodo di ambientamento...".

"Secondo me la Fiorentina non acquisterà nessuno in attacco, vedremo se partirà qualcuno negli altri ruoli".

