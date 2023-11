DI MARZIO, Mercato viola? In attacco nessun acquisto

FirenzeViola.it

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di SkySport del mercato della Fiorentina: "Penso che la Fiorentina e Vincenzo Italiano vogliano dare fiducia a Nzola e Beltran. Se Beltran sta vivendo un normale periodo di ambientamento al calcio italiano dal Sud America, Nzola forse è l'attaccante che sta mancando in questo momento. Però è vero che Italiano lo ha già allenato e lo ha fortemente voluto. Secondo me la Fiorentina non acquisterà nessuno in attacco, vedremo se partirà qualcuno negli altri ruoli".