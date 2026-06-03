Comuzzo: "Che orgoglio la maglia della Nazionale. Baldini ti fa crescere"

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Intervistato da Sky Sport al termine della partita tra Italia e Lussemburgo, il difensore azzurro e della Fiorentina Pietro Comuzzo ha detto: "Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di giocare con la maglia della nazionale maggiore, è un'opportunità che dà tanto senso di responsabilità. Abbiamo preparato la gara come quelle delle qualificazioni all'Europeo Under 21, allenandoci forte e con il sorriso stampato sulle labbra, stando sempre uniti. In campo siamo stati aggressivi, abbiamo commesso errori ma abbiamo reagito a tutto, diventando bravi a sfruttare le occasioni avute".

Baldini? "Ti fa crescere tanto dal punto di vista personale, lui per me è stato un punto di riferimento. Con lui si diventa calciatori migliori, perché si cresce prima come persone".