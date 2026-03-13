Come sta Moise Kean? Valutazione minuto per minuto, ecco com'è andata oggi
Roberto Piccoli continua col suo digiuno di gol su azione che ormai perdura dalla vittoria di gennaio al Dall'Ara contro il Bologna. Anche col Rakow, nonostante due ghiotte occasioni per sbloccarsi, non è andato oltre alla traversa colpita sul risultato di 1-1. Un altro piccolo flop contro una difesa solida ma modesta come quella polacca. Un altro motivo per sperare anche nel recupero di Moise Kean in vista della sfida cruciale contro la Cremonese in campionato. Su FirenzeViola gli ultimi aggiornamenti: Kean sta continuando il percorso riabilitativo, alternando terapie ad allenamenti personalizzati che puntano anche a valutare il dolore alla tibia infortunata prima del potenziale rientro. Si lavora giorno per giorno, dopo svariati consulti effettuati non solo al Viola Park ma anche con un viaggio all'estero alla fine della scorsa settimana, con l'obiettivo di far rientrare l'attaccante senza il rischio di ricadute. Dalle parti di Bagno a Ripoli si respira un timido ottimismo, come prova il fatto che ieri proprio Piccoli è stato in campo fino all'82'.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati