FirenzeViola Kean e una speranza testata ora dopo ora: senza dolore sarà titolare anche last minute

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Roberto Piccoli continua col suo digiuno di gol su azione che ormai perdura dalla vittoria di gennaio al Dall'Ara contro il Bologna. Anche col Rakow, nonostante due ghiotte occasioni per sbloccarsi, non è andato oltre alla traversa colpita sul risultato di 1-1. Un altro piccolo flop contro una difesa solida ma modesta come quella polacca. Un altro motivo per sperare anche nel recupero di Moise Kean in vista della sfida cruciale contro la Cremonese in campionato.

L'indizio col Rakow

Kean sta continuando il percorso riabilitativo, alternando terapie ad allenamenti personalizzati che puntano anche a valutare il dolore alla tibia infortunata prima del potenziale rientro. Si lavora giorno per giorno, dopo svariati consulti effettuati non solo al Viola Park ma anche con un viaggio all'estero alla fine della scorsa settimana, con l'obiettivo di far rientrare l'attaccante senza il rischio di ricadute. Dalle parti di Bagno a Ripoli si respira un timido ottimismo, come prova il fatto che ieri proprio Piccoli è stato in campo fino all'82'. Probabilmente, se non ci fosse stata la sensazione che Kean possa davvero rientrare in vista della sfida dello Zini, probabilmente Braschi o un altro compagno sarebbe entrato molto prima.

Maneggiare con cautela

Difficile comunque fare previsioni quando mancano tre giorni al match contro la squadra di Nicola. Quello che si sa è che quotidianamente viene testata la tibia di Kean, anche sul terreno di gioco. Il 20 viola potrebbe tornare in gruppo domani o non tornarci proprio, per poi comunque far parte della spedizione di Cremona addirittura con ambizioni da titolare. La cautela usata in queste ore è, come detto, una precauzione per evitare di dover perdere Kean per più giorni. Se sarà in condizione, anche last minute, Vanoli lo schiererà titolare. Altrimenti toccherà di nuovo a Piccoli, con la speranza che le prove incolore contro Parma e Rakow possano essere definitivamente archiviate.