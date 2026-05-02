FirenzeViola Dal Viola Park, Parisi e Gosens parzialmente in gruppo: il punto

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La Fiorentina ha svoluto un allenamento mattutino al Viola Park. La squadra di Paolo Vanoli sta preparando la gara contro la Roma, in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Fabiano Parisi e Robin Gosens hanno continuato a lavorare parzialmente in gruppo. Da capire se almeno uno dei due potrà essere fra i convocati della sfida coi giallorossi. Programma personalizzato, invece, per Roberto Piccoli, Luis Balbo e Niccolò Fortini.