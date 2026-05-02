Ex obiettivi, Ceballos rompe col Real. Marca: "Cessione in estate"
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Un ex obiettivo della Fiorentina sta per lasciare il Real Madrid. Si tratta di Dani Ceballos, che secondo il quotidiano spagnolo "Marca" sarebbe in procinto di separarsi dai blancos, di cui non rientra più nei piani. Si parla di un rapporto ormai compromesso con lo staff di Alvaro Arbeloa, tanto che Ceballos - si legge - non verrà più convocato fino a fine stagione. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027 il Real Madrid starebbe valutando la cessione del centrocampista in estate.
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