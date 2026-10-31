Chi il maggior colpevole di questo inizio stagione? Vota il sondaggio di FV!

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© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:30Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina è penultima in classifica a quota 5 punti, con all’attivo 6 sconfitte, 1 vittoria e 2 pareggi. La squadra viola fatica a trovare un’identità e subisce una media di 2,33 gol a partita, risultando la terza peggior difesa del campionato. Chi è, a vostro avviso, il principale responsabile di questa situazione? 

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