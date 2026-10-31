FirenzeViola Gnonto e il cartellino timbrato in tutte le partite, dal Torino all'Atalanta

Wielfried Gnonto è arrivato nel finale di mercato dal Leeds in prestito con diritto di riscatto ad una cifra intorno ai 15 milioni. Non poco, e per questo il giocatore dovrà dimostrare di valerli, anche se lo scoglio più grande al momento è superare lo scetticismo dei tifosi e dell'opinione pubblica in generale che non lo ritiene un top.

Da quando è arrivato sempre in campo

L'esterno finora però ha giocato tutte le partite da quando è arrivato, dai 45' minuti con il Torino (l'ultima con Grosso) ai 21' di giovedì sera contro l'Atalanta ha già sette presenze di cui una da titolare a Genova al posto di Njie, oltre a quella dal 1' in Coppa Italia con il Pisa durante la quale ha anche segnato. Il giocatore, alla sua prima esperienza in A nonostante sia cresciuto nell'Inter, ha collezionato finora 319' (di cui 90 in Coppa appunto) dimostrando di essere preso in considerazione da Vanoli.

La fiducia di Vanoli

Di lui ha parlato in termini positivi affermando che rispetto a Njie fa meglio la fase difensiva e può giocare sia a destra che a sinistra; nel Leeds ha giocato anche come centrocampista. Anche contro l'Atalanta il giocatore ha cercato la via del gol senza arrivarci, ma resta comunque il fatto che è coinvolto nel gioco viola.