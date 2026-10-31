FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina, sfida tra deluse. Le squadre di Aquilani e Vanoli ancora senza un clean sheet

Neroverdi e viola hanno sempre incassato almeno un gol fino a oggi, lunedì al Mapei entrambi cercano una vittoria che manca da 5 giornate

E’ una sfida tra deluse quella in programma lunedì al Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina. La squadra di Aquilani, come quella di Vanoli, arriva alla decima giornata senza vittorie nelle ultime 5 partite, con 4 sconfitte (Monza, Frosinone, Como e Lazio) e un pareggio (col Milan) per i neroverdi e 3 sconfitte (Genoa, Como e Inter) e 2 pareggi (Napoli e Atalanta) per i viola.

Bilancio assai deludente per entrambi i tecnici per ciò che riguarda la fase difensiva. Sia Sassuolo che Fiorentina non hanno infatti ancora collezionato un clean sheet, chiudendo ogni partita con almeno un gol al passivo. Con 22 reti incassate la difesa neroverde è la peggiore del campionato, a parimerito con il Monza, ma subito dietro ci sono Dragusin e compagni che fino a oggi hanno incassato ben 21 gol.