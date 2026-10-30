Pellegrino ancora a secco: i numeri preoccupanti della sua gara
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Pellegrino e la sua sterilità rischiano di diventare un problema in casa Fiorentina, fermo a due gol in campionato. Ieri i numeri, evidenziati nell'articolo di Niccolò Santi, sono stati impietosi, con due sole palle gol (peraltro non concretizzate) che mettono in evidenza come sia fuori dalle dinamiche d'attacco; molto per colpa dei compagni che non lo servono ma altrettanto per demeriti suoi. Vanoli ha provato a dargli fiducia per alcune gare ma ora Beto lo insidia di nuovo in vista della gara contro il Sassuolo.
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