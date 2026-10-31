Verso Sassuolo-Fiorentina: squadra viola in campo in mattinata

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Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina, archiviato il pareggio per 2-2 con l'Atalanta che ha lasciato l'amaro in bocca anche per come arrivato, è al lavoro anche oggi per preparare un'altra sfida fondamentale per risalire la classifica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Vincendo infatti i viola raggiungerebbero proprio la squadra di Aquilani, alla terza sconfitta consecutiva a quota 8. Appuntamento per la seduta di allenamento al Viola Park alle 10, in cui Vanoli metterà a punto le ultime indicazioni tattiche prima della rifinitura di domenica, quando dovrebbe parlare anche il tecnico per la consueta conferenza pre-gara.