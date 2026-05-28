Braschi-gol su rigore dubbio: Fiorentina Primavera in vantaggio sul Parma

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Si sblocca la finale Scudetto Primavera al 73° minuto di Fiorentina-Parma. Mazzeo scappa sulla sinistra e si incunea tra due giocatori in area cadendo trascinando la gamba: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto nonostante le proteste del Parma. Braschi poi dal dischetto è glaciale e non sbaglia, battendo il portiere avversario Astaldi e portando avanti i viola a poco più di 15 minuti dal termine.