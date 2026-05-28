Kouadio di testa e la Fiorentina fa 2-0 sul Parma: Scudetto ad un passo
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A meno di 10 minuti dalla fine della finale Scudetto, la Fiorentina Primavera si porta sul 2-0 e ipoteca la vittoria contro il Parma: poco dopo la rete su rigore di Braschi che ha sbloccato la sfida, è Kouadio a raddoppiare segnando di testa in area dopo un batti e ribatti. Esplode la gioia della panchina della squadra viola con Galloppa che si è abbracciato con alcuni componenti del suo staff e si è creato un mucchio per festeggiare. Lo Scudetto è veramente a un passo.
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