BELTRAN, Stavolta non segna: 30' nel 3-0 del Messico U23

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la doppietta della prima partita, Lucas Beltran non replica e la sua Argentina Under 23 nella notte viene travolta 3-0 dal Messico. L'attaccante della Fiorentina parte dalla panchina ma viene inserito al 59' al posto di Castro non riuscendo però ad incidere al pari dei compagni. Risultato ininfluente per il tecnico Mascherano visto che si trattava di un'amichevole, tanto più che tanti titolari (tra cui Beltran e Soule) sono stati lasciati a riposo all'inizio per fare qualche prova in vista delle Olimpiadi in programma in estate a Parigi.