ANTOGNONI A FV, Nico caro ma che colpo. FR7....

Ospite dell'evento a Soriano nel Cimino in occasione del Premio Pietro Calabrese, Giancarlo Antognoni ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it, ricordando l'illustre giornalista e parlando anche dei temi caldi di questi giorni, uno su tutti i due pareggi della Nazionale italiana: "Credo che i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera siano legati al periodo in cui sono arrivate. Dopo grandi competizioni come Mondiali ed Europei e a inizio stagione c'è sempre questo rilassamento, in più le altre squadre, come la Svizzera, sono sembrate fisicamente più in forma. In questo momento manca più la condizione che la qualità, i giocatori sono i soliti. Sono sicuro che la Nazionale tornerà a fare risultati. L'unico accorgimento è davanti: in attacco si crea molto ma si fanno pochi gol".

E sul nuovo campionato di Serie A: "Quest'anno il campionato sarà aperto, se lo giocheranno in diverse squadre: la Juve non è partita bene ma ci sarà per la lotta scudetto; l'Inter ha perso giocatori importanti ma li ha sostituiti. Vedo in ascesa Napoli e Roma"

Sulla Fiorentina: "Sta costruito una grande squadra. L'impatto di Nico Gonzalez? Gli argentini di solito fanno sempre bene in Italia. Nico è stato pagato molto, non è che l'hanno regalato. Credo sia un giocatore importante per questa squadra".

Infine, sul passaggio di Franck Ribery alla Salernitana: "Ribery voleva giocare ancora, ha trovato quest'opportunità e si è buttato. Vuole misurarsi ancora in un campionato difficile come quello italiano, in una squadra che pensa a salvarsi: anche per questa scelta va elogiato. Se è integro fisicamente fa ancora la differenza; è una persona brava in campo ma soprattutto fuori: uno che vince venticinque trofei e si mette a disposizione di squadra e compagni come ha fatto a Firenze è da applaudire.