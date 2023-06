AMRABAT, Lascia il Marocco per pensare al suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sofyan Amrabat ha lasciato il ritiro del Marocco. Come si apprende la lionsdeatlas.ma, il ct Regragui ha liberato anticipatamente il centrocampista viola per via dell’alto numero di partite disputate in stagione. Ma, aggiunge il portale marocchino, lo stesso calciatore della Fiorentina è turbato per il suo futuro, con diversi club su di lui ma ancora niente di concreto nei suoi confronti. Per questo motivo l’ex Verona avrebbe chiesto alla nazionale di lasciare il ritiro in anticipo, in modo tale da potersi concentrare sul fronte trattative.

Oltre al Barcellona, si legge, Amrabat sta prendendo in considerazione anche l’interesse di Bayern Monaco, Atletico Madrid, Newcastle e Manchester United.