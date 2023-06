KRASTEV, Altro infortunio in nazionale: torna a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ancora una volta il difensore della Fiorentina Primavera, Dimo Krastev, è costretto a rinunciare alle partite della sua nazionale. Come comunicato dalla federazione bulgara, il giocatore viola si è infortunato nell'allenamento di ieri e non sarà disponibile per le sfide contro Lituania e Serbia: “Il difensore Dimo ​​Krastev è stato escluso dalla rosa della nazionale maschile per le prossime qualificazioni a Euro 2024 contro Lituania e Serbia (17 e 20 giugno). Il difensore della Fiorentina si è infortunato nell’ultimo allenamento dei Leoni, che gli impedirà di prendere parte alle suddette partite. In questa fase nessun altro giocatore sarà chiamato al suo posto”. Aggiungiamo che il classe 2003 nelle due scorse convocazioni saltò le partite con la Bulgaria sempre a causa di infortuni.