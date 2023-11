ZILIANI, Fio-Juv: grazia al tifoso che mimava alluvione

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, il giornalista Paolo Ziliani ha redatto quest'oggi un editoriale dal titolo "Tifosi italiani: se da noi sono i più imbecilli d'Europa lo dobbiamo anche a Agnelli&C." dove si fa riferimento anche a un episodio increscioso occorso durante la sfida del 5 novembre tra Fiorentina e Juventus. Ecco il pensiero di Ziliani: "Scrivevo sette giorni fa dello scandalo del tifoso della Juventus ripreso dalle telecamere, durante Fiorentina-Juventus, intento a irridere le vittime dell'alluvione di Firenze mimando i gesti del nuotare, dell'affondare e del morire: tifoso di cui nessuno ha ritenuto di occuparsi, per denunciarlo e sanzionarlo nonostante le immagini.

Che i delinquenti continuino a imperversare nei nostri stadi e che il razzismo - oltre alla stupidità - dilaghi non solo sugli spalti ma anche in campo (l'ultima denuncia è di Duncan della Fiorentina: "C'è razzismo in campo tra i giocatori: purtroppo non indossiamo i microfoni e quindi è difficile testimoniarlo"), facendo della Serie A italiana l'Alabama del calcio europeo, al ministro dello sport Abodi e al presidente federale Gravina interessa meno di zero. Se è vero che siamo l'unico Paese al mondo ad avere avuto un presidente federale, Tavecchio, squalificato per sei mesi per razzismo (!), che problema sarà mai chiudere gli occhi davanti a un imbecille che festeggia la morte di persone annegate in un'alluvione?"