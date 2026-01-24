Ze Pedro: "Mina mi sta aiutando molto. Gliene sono grato"

Il giovane difensore del Cagliari, Ze Pedro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Mina è stato molto importante nell'integrarmi e farmi crescere. Mi aiuta anche con la lingua perché parla portoghese. Gli sono molto grato per questo: è un giocatore con grande esperienza internazionale e ha giocato in club importanti. Posso imparare tanto da lui".