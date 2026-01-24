Dagli inviati

Fiorentina-Cagliari, il primo tempo finisce 0-1: decide Kilicsoy

Fiorentina-Cagliari, il primo tempo finisce 0-1: decide KilicsoyFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:51Primo Piano
di Redazione FV

Finisce qui il primo tempo di Fiorentina-Cagliari. Per adesso la spuntano i sardi per 1-0, con un gol segnato da Semih Kilicsoy al minuto 31. Un po' di precisioni e sfortuna per la squadra viola, che ha creato qualche occasione pericolosa senza riuscire a concretizzare. 