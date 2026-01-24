Fiorentina-Cagliari 0-1, ospiti in vantaggio con la rete di Kilicsoy

Il Cagliari dopo trenta minuti passati a difendersi chiuso nella propria metà campo è passato in vantaggio incredibilmente al Franchi contro la Fiorentina grazie alla rete realizzata dal turco Kilicsoy. L'azione si è sviluppata con un lancio sulla destra per la velocità di Palestra, bravo a mettere dentro un bel pallone che ha scavalcato un colpevole Comuzzo, ha trovato la testa di Kilicsoy e la deviazione decisiva sempre dello stesso Comuzzo che ha spiazzato De Gea.