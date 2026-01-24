Diogo Leite non piace solo alla Fiorentina: spunta l'interesse di un altro club di A

vedi letture

Dopo aver rinforzato il reparto degli esterni e dei centrocampisti, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un rinforzo in difesa. Diogo Leite, centrale mancino dell'Union Berlino, è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club gigliato non sarebbe l'unico club di Serie A interessato. Ad aver fatto capolino nelle ultime ore ci sarebbe anche la Lazio di Claudio Lotito.

Un interesse che potrebbe avere a che fare con la possibile partenza di Alessio Romagnoli, viste le ultime frizioni con il presidente Lotito. Ricordiamo che tra i nomi sondati dal club capitalino era spuntato anche quello dell'ex capitano viola Luca Ranieri.