Diogo Leite non piace solo alla Fiorentina: spunta l'interesse di un altro club di A
FirenzeViola.it
Dopo aver rinforzato il reparto degli esterni e dei centrocampisti, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un rinforzo in difesa. Diogo Leite, centrale mancino dell'Union Berlino, è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club gigliato non sarebbe l'unico club di Serie A interessato. Ad aver fatto capolino nelle ultime ore ci sarebbe anche la Lazio di Claudio Lotito.
Un interesse che potrebbe avere a che fare con la possibile partenza di Alessio Romagnoli, viste le ultime frizioni con il presidente Lotito. Ricordiamo che tra i nomi sondati dal club capitalino era spuntato anche quello dell'ex capitano viola Luca Ranieri.
