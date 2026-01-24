Dodo: "Palestra? Mi rivedo molto in lui. Ne ho parlato anche con Fabbian"
Il terzino della Fiorentina, Dodò, ha parlato a Dazn nel pre partita di Fiorentina Cagliari, 22esima giornata di campionato: "La settimana è stata difficile, in meno di due anni abbiamo perso due persone importanti per la società e per Firenze. Oggi dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta col Bologna. Il Cagliari viene da una serie positiva e ha battuto la Juventus, ma noi siamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo approfittarne. Prima mancava un po' di serenità, lavoriamo con Vanoli per alzare il livello e le prestazioni.
Palestra? Mi rivedo molto in lui, quando avevo la sua età ero simile, la stanchezza non arrivava mai. Fabbian lo conosce, ci ho parlato, spero che dall'altra parte lo contengano bene".
