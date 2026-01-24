Formazioni ufficiali: debutto di Solomon dal 1'. Confermato Mandragora in mezzo

Formazioni ufficiali: debutto di Solomon dal 1'. Confermato Mandragora in mezzo
Redazione FV

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, match valido per la 22a giornata di campionato. Ecco le scelte ufficiali del match che avrà inizio al Franchi alle ore 18:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. A disp.: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Brescianini, Kospo, Harrison, Ranieri, Fortini, Nicolussi C, Braschi, Fazzini, Balbo, Fabbian. All. Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Zappa, Pavoletti, Cavuoti, Prati, Luvumbo, Trepy, Borrelli, Rodriguez, Sulemana, Dossena. All. Pisacane.