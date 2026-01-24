Formazioni ufficiali: debutto di Solomon dal 1'. Confermato Mandragora in mezzo
FirenzeViola.it
Sono arrivate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, match valido per la 22a giornata di campionato. Ecco le scelte ufficiali del match che avrà inizio al Franchi alle ore 18:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. A disp.: Christensen, Lezzerini, Kouadio, Brescianini, Kospo, Harrison, Ranieri, Fortini, Nicolussi C, Braschi, Fazzini, Balbo, Fabbian. All. Vanoli.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. A disp.: Sherri, Ciocci, Idrissi, Zappa, Pavoletti, Cavuoti, Prati, Luvumbo, Trepy, Borrelli, Rodriguez, Sulemana, Dossena. All. Pisacane.
Pubblicità
Copertina
FirenzeViola10 giorni alla fine del mercato: necessari un difensore e due uscite, il resto "dipende"
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perderedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
4 Galloppa: "Partita a senso unico. Kouame mi ha chiesto di giocare. Conquisteremo un trofeo per Rocco"
Copertina
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com