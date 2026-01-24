Como-Torino apre il sabato di Serie A: le formazioni ufficiali del match delle 15:00

Oggi alle 14:15
Redazione FV

Como-Torino apre il Sabato di Serie A: alle ore 15:00 il fischio d'inizio. Sfida delicata per entrambe le compagini. Gli uomini di Cesc Fabregas cercheranno di continuare la salita verso la zona Champions e intanto, una vittoria, potrebbe portarli momentaneamente al 5° posto, superando la Juventus a quota 39. D'altra parte la formazione di mister Baroni ha bisogno di punti per non rischiare di venir risucchiata nella lotta salvezza: il Lecce (18°) dista infatti solo 6 punti. Di seguito le formazione ufficiali della sfida del Senigallia:

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina. All. Fabregas.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Adams. All. Baroni.