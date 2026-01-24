Fiorentina-Cagliari 0-1, miracolo di Caprile su Gudmundsson: viola vicini al pari

La risposta della Fiorentina al gol dello svantaggio a firma di Kilicsoy non si è fatta attendere. I viola di Vanoli, che non hanno demeritato in questa prima metà di gara, sono andati ad un passo dalla rete dell'1-1 con un'altra giocata personale di Gudmundsson. L'islandese infatti è stato bravo in area di rigore a dribblare un avversario e una volta arrivato a tu per tu con Caprile ha trovato la risposta miracolosa a braccio disteso del portiere dei sardi che ha salvato i suoi.