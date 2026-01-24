Il Como si prende il 5° posto in classifica: Torino schiantato 6-0

Il Como dilaga sul Torino: al Senigallia finisce 6-0. Gli uomini di Cesc Fabregas non lasciano spazio ai granata di mister Baroni segnando dapprima due gol nel primo tempo con Douvikas e Baturina, per poi prendere letteralmente il largo nei secondi 45 minuti con altri quattro gol segnati da Da Cunha, Douvikas, Kuhn, Caqueret.

Con questa vittoria il Como sale momentaneamente al 5° posto a 40 punti, sopravanzando la Juventus, e posizionandosi, sempre momentaneamente a due punti dal 4° posto occupato dalla Roma e che vorrebbe dire Champions League. Con questa pesante sconfitta, invece, il Torino resta 11° a 23 punti, posizione occupata anche da Sassuolo, Cremonese e Parma, mantenendo una distanza di soli 6 punti dal Lecce, 18°.