Fiorentina alla ricerca di un difensore: per Diogo Leite può bastare un indennizzo

Dopo aver rivelato l'interessamento della Lazio su Diogo Leite, difensore centrale dell'Union Berlino, Sky Sport ha voluto rivelare altre novità legate al classe 1999, da giorni obbiettivo viola per rinforzare la difesa dopo le partenze di Viti e Marì, rispettivamente alla Sampdoria e Al Hilal e le richieste arrivate per Ranieri. Data la sua scadenza di contratto nel prossimo giugno, scrive Sky Sport, potrebbe bastare un semplice indennizzo da 2-3 milioni di euro per strappare il difensore portoghese al club tedesco già a gennaio.

Nonostante questa possibilità, l'obbiettivo principale rimane Radu Dragusin, ex Genoa e Juventus in uscita dal Tottenham. Il procuratore del rumeno, tuttavia, ha già lasciato intendere che la loro intenzione non è quella di vestire di viola. Infine, spazio anche a un terzo nome da tenere in considerazione, ovvero Diego Coppola, centrale in uscita dal Brighton su cui c'è anche il Milan.