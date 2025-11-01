Primavera, c'è Fiorentina-Parma al Viola Park: l'undici iniziale di Galloppa

FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:35News
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera torna in campo oggi pomeriggio, alle ore 15 presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park, per affrontare il Parma nella decima giornata di campionato. Questo l'undici iniziale schierato dal tecnico Daniele Galloppa:

4-2-3-1: Fei; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Conti, Montenegro; Kone, Puzzoli, Bertolini; Jallow.