Decima giornata serie A al via, alle 15 Udinese-Atalanta: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it
di Redazione FV

Alle 15 riparte la serie A con la decima giornata. In campo Udinese-Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali:

 Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.