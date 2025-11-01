Decima giornata serie A al via, alle 15 Udinese-Atalanta: le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
Alle 15 riparte la serie A con la decima giornata. In campo Udinese-Atalanta. Ecco le formazioni ufficiali:
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca.
Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
Terremoto Fiorentina, Pradè dimesso e i nuovi scenari per il futuro. Pioli non rischia per ora, ma torna in ballo Palladino
Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Inter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
