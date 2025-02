Zaniolo, le parole di Ridolfi che lo ha allenato: "Dette tante assurdità su di lui"

In un approfondimento su Nicolò Zaniolo, La Gazzetta dello Sport ha intervistato chi lo ha allenato per la prima volta qua a Firenze, ovvero Maurizio Ridolfi. Queste le sue parole: "Era un bambino vivace ma molto attento, anche perché io ero molto rigido negli allenamenti. Era forte e rispettoso, quando è arrivato nel 2010 ha fatto fare un bel salto di qualità alla nostra squadra. Secondo me negli anni sono state dette tante cose sbagliate sul suo conto dal punto di vista caratteriale. Io ricordo che con me è sempre stato esemplare".