ZANETTI, Voglio Venezia e pubblico visti con i viola

Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, presentando la gara di domani in anticipo contro la Salernitana, è tornato sulla gara con la Fiorentina sottolineando che è quello l'atteggiamento dei suoi che vuole vedere e non quello con il Sassuolo. Ecco le sue parole, come riportate da TMW: "Se saremo quelli del secondo tempo con il Sassuolo perderemo sicuramente, se saremo quelli visti contro la Fiorentina possiamo vincere. Dipende da noi, mi aspetto una partita dura tra due squadre che si giocano la vita. Dovremo essere bravi a esserci dal punto di vista agonistico. Dal punto di vista caratteriale ci è mancato qualcosa, c'è stato quel quarto d'ora che ci ha fatto tornare indietro, nel passato. Ci servirà di lezione, così come non siamo stati bravi a gestire la superiorità numerica contro la Fiorentina, questo è un altro aspetto su cui lavorare".



Come limitare Ribery? "Un grande campione va limitato da squadra, non posso pensare di mettere un giocatore a uomo che lo segua anche in bagno, è un calcio che non esiste più e che non concepisco. Abbiamo giocato contro la Fiorentina che di Ribery ne aveva due tre, parlo ovviamente di questo non di quando era al Bayern. Troveremo dunque un tipo di giocatore che abbiamo già incontrato e va contenuto come abbiamo già fatto e non come magari successo con Berardi contro il Sassuolo. Dobbiamo fargli arrivare la palla il meno possibile, quando gli arriva può fare la giocata da campione. Difesa da cambiare per la stazza degli attaccanti della Salernitana? E' l'unico tipologia di giocatori che mette in difficoltà Ceccaroni, anche se con Vlaohovic ha dimostrato di essere cresciuto molto".



L'appello del presidente ai tifosi? "Per quello che riguarda i nostri tifosi l'ho detto anche io dopo la partita, sinceramente quello che ho sentito contro la Fiorentina è una magia particolare. Spesso in tanti stadi c'è tanto pubblico che però è lì, tolti gli ultras, per criticare e non supportare. Al Penzo invece ho visto i tifosi di tutti i settori spingerci. Abbiamo creato un precedente e il presidente sa l'importanza del pubblico, spero tanto che si ripeta la stessa sensazione che ho avuto contro la Fiorentina"