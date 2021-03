ZAMPARINI, Stress Prandelli? Prenda esempio da Mihajlovic

Maurizio Zamparini, che ha avuto Prandelli al Venezia, ha parlato a Radio CRC delle dimissioni del tecnico: "Prandelli troppo stressato dal calcio attuale? Per me è più stressante non lavorare nel calcio, mi sento con quello stato d’animo proprio perché sono fuori dal calcio. Ma mi rendo conto che per un allenatore è diverso, è un impegno difficile a livello mentale. Non puoi andare in depressione, devi avere una forza da leoni. Però che cosa avrebbe dovuto fare allora Mihajlovic con quello che gli è successo? Si deve imparare da lui. Nonostante tutti i problemi che ha avuto, è rimasto sulla panchina del Bologna da vero condottiero e ha ottenuto anche ottimi risultati”.