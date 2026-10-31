Zamorano stupito dall'Inter: "Mi ha colpito molto la vittoria con la Fiorentina"

Ivan Zamorano, grande ex attaccante dell'Inter, ha presentato il derby di Milano in programma stasera con un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Nel farlo, l'ex centravanti cileno ha dato il suo parere sulla squadra di Chivu e ha sottolineato la sua efficacia, dicendosi stupito di com'è arrivata la vittoria contro la Fiorentina di una settimana fa.

Ecco le sue parole in merito: "Rispetto all’anno scorso la squa­dra è effet­ti­va­mente più offen­siva: ha il miglior attacco, ma subi­sce anche qual­che gol di troppo. Quando decidi di aggre­dire in maniera così intensa, però, è nor­male con­ce­dere qual­cosa in alcuni momenti della par­tita. Eppure, nelle ultime par­tite ho ini­ziato a vedere qual­cosa di diverso... La squa­dra è sem­pre più solida. Ad esem­pio, mi ha molto col­pito la vit­to­ria con la Fiorentina".