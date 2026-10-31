Zamorano stupito dall'Inter: "Mi ha colpito molto la vittoria con la Fiorentina"
Ivan Zamorano, grande ex attaccante dell'Inter, ha presentato il derby di Milano in programma stasera con un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Nel farlo, l'ex centravanti cileno ha dato il suo parere sulla squadra di Chivu e ha sottolineato la sua efficacia, dicendosi stupito di com'è arrivata la vittoria contro la Fiorentina di una settimana fa.
Ecco le sue parole in merito: "Rispetto all’anno scorso la squadra è effettivamente più offensiva: ha il miglior attacco, ma subisce anche qualche gol di troppo. Quando decidi di aggredire in maniera così intensa, però, è normale concedere qualcosa in alcuni momenti della partita. Eppure, nelle ultime partite ho iniziato a vedere qualcosa di diverso... La squadra è sempre più solida. Ad esempio, mi ha molto colpito la vittoria con la Fiorentina".
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