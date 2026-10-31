La Roma si inserisce forte su Tiago Gabriel: Viola e Milan sono alla finestra

C'è anche la Roma sulle tracce di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 di proprietà del Lecce, che nei prossimi mesi potrebbe diventare uno dei nomi più seguiti sul mercato. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il club giallorosso avrebbe individuato nel centrale salentino un profilo interessante per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista delle prossime sessioni di mercato. La concorrenza, però, è già numerosa: anche Milan e Fiorentina seguono con attenzione la crescita del giocatore, considerato un'opportunità interessante per diverse società di Serie A. L'interesse nei suoi confronti non si limita all'Italia, visto che anche in Premier League ci sarebbero diversi club pronti a valutare un eventuale investimento.

Il prezzo del Lecce

Tra le società inglesi maggiormente interessate figurerebbe il Crystal Palace, insieme a Fulham e Bournemouth, tutte realtà che avrebbero monitorato il percorso di crescita del difensore. A rendere particolarmente complessa la trattativa è la valutazione del Lecce: il club salentino sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte comprese tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante, giustificata anche dalla situazione contrattuale del portoghese, legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2030. La Roma, dunque, dovrà fare i conti con una concorrenza ampia e con le richieste del Lecce, mentre anche Fiorentina e Milan restano alla finestra per capire gli sviluppi della situazione.